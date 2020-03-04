14 Сентября 2020
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Общество В России
коллаж, денис коротков, новая газета (2020) | Фото: РИА ФАН

Журналист «Новой газеты» Коротков был преступником в милицейской форме, рассказали сослуживцы

По словам бывших коллег Дениса Короткова по работе в МВД Фрунзенского района, журналист «Новой газеты» неоднократно употреблял наркотики во время службы.

Ранее в СМИ появлялась информация о получении Коротковым взяток, а также покровительстве наркоманов и грузинов-барсеточников. Кроме того, будущий журналист либерального издания подозревался в связях с боевиками. Как сообщается, во время своих командировок в Чечню он продавал террористам боеприпасы и был замешан в организации убийства сослуживца.

По воспоминаниям бывших коллег Короткова, во время работы в милиции он подозревался не только в коррупции, но и в продаже наркотиков, что позволило ему продвинуться дальше по службе. Помимо того, что Денис сам употреблял запрещенные препараты, он также занимался их распространением.

«Дениса многие подозревали в том, что он не только крышует наркоторговцев, но и сам употребляет еще со времен патрульно-постовой службы. И некоторые утверждали, что он даже распространял наркотики в отделе», - рассказал бывший коллега Короткова Игорь В.

Другой экс-сослуживец отметил, что Денис умел «хорошо втираться в доверие», заставляя людей работать на себя. Однако с теми, кто был умнее его, у Дениса случались частые конфликты. Например, убитого Владимира Яременко он просто ненавидел, так как тот написал на Короткова донос в специальный отдел и просил остальных сделать то же самое.

Бывшие сослуживцы журналиста «Новой газеты» отметили, что Коротков насквозь коррумпирован, хамоват, а также был связан с криминалитетом, так как всегда хотел быстрых денег, которые тут же тратил на наркотики. Один из экс-коллег попросил не называть Дениса милиционером, поскольку тот никого не защищал кроме себя и был преступником.

«Он простой преступник, проносивший форму так долго только по случайности. И это факт», - подчеркнул мужчина.

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Журналист «Новой газеты» Коротков был преступником в милицейской форме, рассказали сослуживцы

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Теги: денис коротков, новая газета, преступник в милицейской форме, коррупция, наркотики



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