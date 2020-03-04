Екатеринбургского таксиста-мигранта повторно отправили в колонию за убийство клиента отверткой

Суд в Екатеринбурге сегодня вынес приговор гражданину Узбекистана Ойбеку Носирову, работавшему таксистом. Его признали виновным в убийстве клиента и надолго отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 1 мая 2017 года: между водителем такси и его пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизии, вспыхнул конфликт из-за несогласия по оплате за проезд. Когда клиент вышел из машины, Носиров выбежал вслед за ним и отверткой нанес удары в область груди и головы. Мужчина скончался на месте.

Как отметили в прокуратуре, таксист заявил, что якобы действовал в пределах необходимой обороны. Однако это было опровергнуто показаниями очевидцев, которые сообщили, что никто на водителя не нападал, а удары он наносил специально.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор Ойбеку Носирову: восемь лет лишения свободы. Отбывать срок мигрант будет в исправительной колонии строгого режима.

Как добавили в прокуратуре, в 2017 году по этому делу уже выносили приговор - тогда таксист получил 8,5 лет "строгача". Однако впоследствии суд отменил его и вернул дело на новое рассмотрение.