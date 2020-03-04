В Заозерном жилом массиве Кургана появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Кургане в Заозерном жилом массиве построят новый открытый физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, сектором для прыжков, баскетбольным сектором, стойками для игры в бадминтон, хоккейным кортом и уличными тренажерами.

Новый ФОК появится уже в этом году на базе школы №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Комплекс построят в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", из федеральной казны на эти цели выделят 25 млн руб.