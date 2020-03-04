"Сэкономили" 20 млрд рублей: "Пенсионная реформа не только непопулярна, но и неэффективна"

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

"Сэкономили" 20 млрд рублей: "Пенсионная реформа не только непопулярна, но и неэффективна"

Целесообразность проведения пенсионной "реформы" продолжает вызывать сомнения. О низкой эффективности принятых мер упомянул инвестбанкир Евгений Коган, комментируя заявления об "экономии" для бюджета суммы чуть более 20 млрд руб. в связи с повышением пенсионного возраста.

"Стоило ради этого затевать канитель? Страна входит в очередной избирательный цикл. Так уж нужно было принимать настолько непопулярные решения, учитывая невысокую, опять же, в масштабах бюджета, экономическую эффективность?" – приводит Infox его слова.

При этом проблема трудоустройства предпенсионеров не решена и, отняв у людей пять лет пенсии, власти не обеспечили им возможность работать.

Напомним, власть в поправках в Конституцию предлагает прописать в основном законе индексацию пенсий, но отказывается вводить мораторий на новое повышение пенсионного возраста.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

"Сэкономили" 20 млрд рублей: "Пенсионная реформа не только непопулярна, но и неэффективна"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пенсия, реформа, Коган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2020 04:09 Мск Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети