"Сэкономили" 20 млрд рублей: "Пенсионная реформа не только непопулярна, но и неэффективна"

Целесообразность проведения пенсионной "реформы" продолжает вызывать сомнения. О низкой эффективности принятых мер упомянул инвестбанкир Евгений Коган, комментируя заявления об "экономии" для бюджета суммы чуть более 20 млрд руб. в связи с повышением пенсионного возраста.

"Стоило ради этого затевать канитель? Страна входит в очередной избирательный цикл. Так уж нужно было принимать настолько непопулярные решения, учитывая невысокую, опять же, в масштабах бюджета, экономическую эффективность?" – приводит Infox его слова.

При этом проблема трудоустройства предпенсионеров не решена и, отняв у людей пять лет пенсии, власти не обеспечили им возможность работать.

Напомним, власть в поправках в Конституцию предлагает прописать в основном законе индексацию пенсий, но отказывается вводить мораторий на новое повышение пенсионного возраста.