Не выгодное "Сотрудничество". В Югре во время строительства речного вокзала в Берёзово незаконно потратили 6 миллионов

Счётная палата Югры нашла нарушение условий контракта на строительство второй очереди авторечвокзала в посёлке Берёзово. Объект возводится по программе "Сотрудничество", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Оплачены невыполненные строительно-монтажные работы и отсутствие инженерного оборудования на общую сумму 5,9 млн руб. Об этом говорится в отчёте о работе палаты за четвёртый квартал 2019 г.

"Материалы направлены прокуратурой округа в УМВД по Югре для организации процессуальной проверки", - резюмировали в палате.