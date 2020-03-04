В Кургане инспектора ГИБДД обвиняют в получении взятки

В Кургане инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки в 20 тыс. руб.

Днем 22 ноября прошлого года инспектор через посредника получил деньги за непривлечение к ответственности водителя, который ездил без прав.

Инспектору ГИБДД предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области, уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.

"Сейчас проводится служебная проверка, по результатам которой в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел. А к его непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера. В настоящее время в отношении сотрудника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, он отстранён от выполнения служебных обязанностей", - добавили в полиции.