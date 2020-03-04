14 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Уралкалий (2013) | Фото:

Махонин пообщался с шахтерами на глубине 400 метров: "Уралкалий" - один из ключевых партнёров Пермского края

Накануне глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом в компании "Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU. Специалисты предприятия ознакомили Махонина с спецификой калийного производства, состоялся диалог с руководством компании, обсуждались перспективы развития одного из базовых для региона производств.

Дмитрий Махонин совместно с генеральным директором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым спустился в шахту БКПРУ-4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Главе региона показали работу горного добывающего комплекса в составе комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона, Махонин осмотрел самый большой в мире подземный склад калийной руды. На глубине 400 метров глава региона пообщался с шахтерами — машинистом горных выемочных машин и водителем самоходного вагона.

дмитрий махонин, уралкалий, пермский край(2020)|Фото:пресс-служба губернатора Пермского края

В Березниках запланировано проведение Совета директоров промышленных предприятий с участием главы региона, на котором Дмитрий Осипов представит доклад о промышленной кооперации «Уралкалия» в области закупок. Напомним, в феврале прошла рабочая встреча Дмитрий Махонина и Дмитрия Осипова, в ходе которой была достигнута договоренность, что глава Прикамья лично приедет нам на площадку в Березники или Соликамск, где и пройдет предметное обсуждение аспектов взаимодействия региональных властей и "Уралкалия".

Дмитрий Махонин был впечатлен масштабами производства и особо отметил социальную ответственность компании: "Уралкалий" — один из ключевых партнёров Пермского края. Компания многое делает для развития социальной инфраструктуры, в том числе, создаёт новые рабочие места. При реализации проектов важно бережное отношение к ресурсам, особенно к человеческим. Любое большое производство держится на плечах рабочих, поэтому так важно создавать комфортные условия для сотрудников и их семей".

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» рассказал пермским журналистам, что с главой Пермского края "обсудили текущие задачи компании, инвестиционные планы"

Дмитрий Осипов уточнил: "Уралкалий" уже подписал с краевыми и федеральными властями специальные инвестиционные контракты, общая сумма инвестиций по этим проектам составит порядка 200 млрд рублей. В ходе их реализации планируется создание более 2 000 новых рабочих мест. Наша цель — сохранение лидирующих позиций в отрасли. И как один из крупнейших работодателей региона, мы приветствуем меры поддержки краевого правительства, направленные на развитие промышленного производства и экономического потенциала Пермского края".

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Махонин пообщался с шахтерами на глубине 400 метров: "Уралкалий" - один из ключевых партнёров Пермского края

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Теги: уралкалий, дмитрий оспиов, дмитрий махонин, пермский край, калийные удобрения



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