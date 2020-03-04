В Японии надеются, что конституционный запрет на отчуждение территорий не коснется Южных Курил

Запрет в Конституции РФ на отчуждение территорий и ведение об этом переговоров с другими странами может не коснуться Южных Курил. На это надеется японская "Санкэй симбун".

Издание обратило внимание, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в соответствующую поправку к Конституцию может быть записано "за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами". То есть переговоры с Японией, которая хочет забрать себе Южные Курилы, могут быть не антиконституционными.

Президент России Владимир Путин поддерживает поправку, отмечая, что при этом должна быть найдена такая формулировка, которая не мешала бы будущей работе по демаркации границ с соседними государствами.