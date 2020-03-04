В Нижневартовске сопровождающие ветеранов лица получают право два месяца бесплатно ездить в общественном транспорте

Вартовчане, которые сопровождают ветеранов Великой Отечественной войны в поездках, смогут два месяца бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, сообщили Накануне.RU в мэрии. При этом, сами ветераны пользовались и будут пользоваться правом бесплатного проезда пожизненно.

Как сообщается на официальном сайте администрации города Нижневартовска, с 1 апреля по 31 мая 2020 года предоставляется тем, кто сопровождает граждан следующих категорий: участников и инвалидов Великой Отечественной войны; тружеников тыла; вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Стоит отметить, что граждане указанных категории пользуются общественным транспортом в Нижневартовске бесплатно, кроме того для данных граждан работает бесплатное социальное такси.

Также правом бесплатного проезда в общественном транспорте, задействованном на муниципальных маршрутах, с 1 января 2018 года также могут воспользоваться неработающие пенсионеры, получившие транспортные карты. На данный момент их выдано примерно 30 тысяч. В прошлом году на эту меру социальной поддержки, введенной по инициативе главы города Василия Тихонова, было направлено около 85 млн. рублей.

Поддержка вартовчан старшего поколения – одно из важнейших направлений работы властей города. Деньги на это выделяются из городского бюджета.