14 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

Госдума одобрила законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

Госдума одобрила в первом чтении федеральный закон о продаже акций Сбербанка и связанный с ним законопроект о передаче части прибыли от этой сделки в бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

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Согласно законопроекту, государство в лице правительства покупает 50% плюс одна голосующая акция Сбербанка на рыночных условиях. Сделка финансируется из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В качестве причины продажи указывается конфликт интересов – ЦБ является одновременно регулятором и собственником банка.

Законопроект указывает, что акции будут продаваться по средневзвешенной цене за последние шесть месяцев. Миноритарные акционеры получат предложение о выкупе на рыночных условиях. Выкупленную долю планируется передать Минфину до 31 декабря 2022 года.

Что касается передачи вырученных за акции средств в бюджет, то эти деньги будут перечисляться в казну частями (кстати,ЦБ уже попросил отсрочку по первому траншу – предлагают перенести его с 1 июня на декабрь 2020 года): в 2020 году бюджет должен получить 500 млрд руб., в 2021 году – 650 млрд руб., в 2022 году – 400 млрд руб., оставшиеся средства – в 2023 году).

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Госдума одобрила законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

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Теги: продажа сбербанка, госдума, сделка, фнб, цб, правительство, бюджет



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Ранее 11.03.2020 11:42 Мск Отдают с поправками на кризис: Госдума одобрила во втором чтении продажу Сбербанка

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