14 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
маршрутка взорвалась на АЗС в Челябинске (2020) | Фото: vk.com/podslyshano_kn3uc

В Челябинске на АЗС взорвалась маршрутка

В Челябинске во время заправки на метановой АЗС у маршрутного такси произошла разгерметизация газового баллона.

Инцидент произошел в Ленинском районе на Копейском шоссе. О происшествии сообщили очевидцы.

"Маршрутка 66, рванули баллоны на метановой АЗС", - написали в группе "Подслушано КПЗиС".

маршрутка взорвалась на АЗС в Челябинске(2020)|Фото: vk.com/podslyshano_kn3uc

По данным пресс-центра регионального ГУ МЧС, произошла разгерметизация газового баллона по шву, без дальнейшего горения.

В результате инцидента никто не пострадал. Во время заправки пассажиров в маршрутке не было. Конструкции АЗС не нарушены.

маршрутка взорвалась на АЗС в Челябинске(2020)|Фото: vk.com/podslyshano_kn3uc

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В Челябинске на АЗС взорвалась маршрутка

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Теги: маршрутка, АЗС, взрыв,



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