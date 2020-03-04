В Челябинске на АЗС взорвалась маршрутка

В Челябинске во время заправки на метановой АЗС у маршрутного такси произошла разгерметизация газового баллона.

Инцидент произошел в Ленинском районе на Копейском шоссе. О происшествии сообщили очевидцы.

"Маршрутка 66, рванули баллоны на метановой АЗС", - написали в группе "Подслушано КПЗиС".

По данным пресс-центра регионального ГУ МЧС, произошла разгерметизация газового баллона по шву, без дальнейшего горения.

В результате инцидента никто не пострадал. Во время заправки пассажиров в маршрутке не было. Конструкции АЗС не нарушены.