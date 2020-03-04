Кубковый матч "Шинник" - "Урал" перенесен из-за кошмарного поля в Ярославле

Сегодняшний четвертьфинал Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" перенесен. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

По данным РФС, причиной отмены сегодняшней встречи стала неготовность поля на стадионе в Ярославле. Как добавили в организации, дата и место матча будут определены позднее.

Ранее ФК "Урал" в своем официальном Твиттере опубликовал фото домашнего стадиона "Шинника", на которых были хорошо видны недостатки газона. А президент уральской команды Григорий Иванов и вовсе заявил, что на таком поле играть категорически нельзя.

В "Урале" и "Шиннике" отмену сегодняшнего матча пока никак не прокомментировали.