СМИ: Задержаны подозреваемые в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве

Задержаны подозреваемые в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве.

В отношении них начата доследственная проверка, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Следствие примет меры по удалению фейковых данных.

Ранее сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что ФСБ доложила ему об иностранной природе вбросов фейковых новостей о коронавирусе COVID-19.

"Цель понятна - посеять панику среди населения", - сказал он. Путин добавил, что "у нас пока ничего критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации".