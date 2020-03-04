Тюменская область ужесточила профилактические меры в отношении коронавируса

Правительство Тюменской области ввело дополнительные меры профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран. Так, в области усилен санитарно-карантинный контроль, в аэропорту Рощино установлены два новейших стационарных тепловизора, а все прибывшие из потенциально-опасных стран в обязательном порядке будут проверяться на наличие коронавируса. Последнее будет касаться также всех госпитализированных пациентов с внебольничными пневмониями.

Решение было принято из-за увеличения количества стран, в границах которых в последнее время стал быстро распространяться коронавирус COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области. Утверждение дополнительных профилактических и санитарно-противоэпидемических норм прошло на заседании оперативного штаба региона под руководством губернатора Александра Моора.

Под обязательное медицинское наблюдение попадают и граждане, путешествующие из Китая через "транзитные страны": Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики. По прилету, они будут проходить через один из двух современных стационарных тепловизора, данные которых в режиме онлайн отслеживают сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, региональные медицинские организации и их специалисты уже готовы к принятию всех необходимых мер по недопущению коронавирусной инфекции в пределах Свердловской области. Более того, уже сформированы запасы дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. Также выведен определенный алгоритм действий по выявлению и принятию необходимых эффективных действий в отношении пациентов с признаками инфекции. А все граждане, прибывшие из КНР, будут находиться в изоляции в течение двух недель.

Решением регионального штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также повышения эффективности профилактических мероприятий в сезон гриппа и ОРВИ, всем учреждениям с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить в стенах собственной организации усиленный дезинфицирующий режим.