Глава ФАС о лоббистах из ТЭК: "Они живут хорошо, в отличие от всей остальной страны"

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал ситуацию с отсутствием конкуренции в некоторых отраслях топливно-энергетического комплекса. В рамках правительственного часа в Госдуме он ответил на вопрос о том, что мешает развитию конкуренции, например, в таком секторе ТЭК как розничная продажа топлива.

"Крупнейшие предприятия ТЭК – это очень богатые компании и очень влиятельные люди, мощные лоббисты. Они живут хорошо, в отличие от всей остальной страны. И они не хотят ничего менять", - заметил глава ФАС. Он отметил, что для тектонических сдвигов в сфере улучшения условий для конкуренции нужно новое законодательство и политическая поддержка.