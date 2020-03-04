ГУПы и МУПы – это "теневые кошельки" губернаторов в регионах – Артемьев

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев раскритиковал такую форму организации предприятий как ГУПы и МУПы. Выступая на правительственном часе в Госдуме, глава ФАС указал на устаревшую форму этих предприятий, которые не способствуют прозрачности экономики, и предложил преобразовать ГУПы и МУПы через принятие соответствующего законопроекта.

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"ГУПы и МУПы в регионах часто называют "теневыми кошельками" губернаторов. Идея в том, чтобы закрыть эту теневую сферу и превратить унитарные предприятия в государственные, с открытой структурой и актуальными реестрами", - заметил Артемьев.