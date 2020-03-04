Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал ужесточить контроль за размещением на полях органических удобрений, а мониторинг питьевой воды проводить постоянно

В минувшие выходные вологжане жаловались на неудовлетворительное качество и запах воды из крана. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в региональном правительстве дал поручение оперативно разобраться в причинах жалоб населения и проверить качество воды.

Был организован совместный рабочий выезд специалистов Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», прокуратуры Вологодского района, администрации города Вологды и ОАО «Заря».

Сегодня , 4 марта, о результатах этой выездной работы, результатах анализа данных о составе воды главе региона Олегу Кувшинникову докладывала руководитель департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, Мазанова рассказала, что проведенный в феврале мониторинг показал, что при подъеме воды наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ в реке Вологде. Причем, по некоторым микробиологическим показателям зафиксировано превышение в 240 раз.

«Вывоз на поля органических удобрений, таяние снегов становятся причиной такого качества речной воды. В ходе выезда был зафиксирован факт размещения жидких отходов животноводства на водосборных площадях, что является недопустимым, - рассказала губернатору Евгения Мазанова. - Что касается качества воды на выходе с очистных сооружений МУП «Вологдагорводоканал», то по результатам мониторинга за февраль и март текущего года превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Однако, действительно, показатель запаха в определенные дни находился на верхнем пределе допустимого значения».

Было отмечено, что МУП «Вологдагорводоканал» в 2019 году провел первый этап реконструкции на очистных сооружениях водозабора. В результате теперь в воде, поступающей в квартиры вологжан, исключено превышение неорганических веществ.

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что в Вологде необходимо отладить усиленный контроль за состоянием воды, создать необходимый запас реагентов и дезинфицирующих веществ для очистки и обеззараживания питьевой воды. И потребовал бОльшей оперативности в реагировании на жалобы граждан.

«На сегодняшний день мы констатируем, что бесконтрольное размещение жидких отходов животноводства на полях приводит к загрязнению водных объектов, особенно в период таяния снегов, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. - Поручаю департаменту сельского хозяйства области, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора принять меры по недопущению загрязнения водных объектов».

Сельхозпредприятиям области по итогам совещания поручено устранить размещение жидких отходов животноводства без соблюдения технологии на полях, расположенных в водосборных площадях водных объектов. Руководству Вологдагорводоканала - оперативно реагировать на изменения качества воды и своевременно корректировать подачу реагентов и дезинфицирующих веществ.