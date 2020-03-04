Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал ужесточить контроль за размещением на полях органических удобрений, а мониторинг питьевой воды проводить постоянно

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал ужесточить контроль за размещением на полях органических удобрений, а мониторинг питьевой воды проводить постоянно

В минувшие выходные вологжане жаловались на неудовлетворительное качество и запах воды из крана. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в региональном правительстве дал поручение оперативно разобраться в причинах жалоб населения и проверить качество воды.

Был организован совместный рабочий выезд специалистов Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», прокуратуры Вологодского района, администрации города Вологды и ОАО «Заря».

Сегодня , 4 марта, о результатах этой выездной работы, результатах анализа данных о составе воды главе региона Олегу Кувшинникову докладывала руководитель департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, Мазанова рассказала, что проведенный в феврале мониторинг показал, что при подъеме воды наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ в реке Вологде. Причем, по некоторым микробиологическим показателям зафиксировано превышение в 240 раз.

кувшинников, губернатор вологодской области(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

«Вывоз на поля органических удобрений, таяние снегов становятся причиной такого качества речной воды. В ходе выезда был зафиксирован факт размещения жидких отходов животноводства на водосборных площадях, что является недопустимым, - рассказала губернатору Евгения Мазанова. - Что касается качества воды на выходе с очистных сооружений МУП «Вологдагорводоканал», то по результатам мониторинга за февраль и март текущего года превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Однако, действительно, показатель запаха в определенные дни находился на верхнем пределе допустимого значения».

Было отмечено, что МУП «Вологдагорводоканал» в 2019 году провел первый этап реконструкции на очистных сооружениях водозабора. В результате теперь в воде, поступающей в квартиры вологжан, исключено превышение неорганических веществ.

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что в Вологде необходимо отладить усиленный контроль за состоянием воды, создать необходимый запас реагентов и дезинфицирующих веществ для очистки и обеззараживания питьевой воды. И потребовал бОльшей оперативности в реагировании на жалобы граждан.

«На сегодняшний день мы констатируем, что бесконтрольное размещение жидких отходов животноводства на полях приводит к загрязнению водных объектов, особенно в период таяния снегов, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. - Поручаю департаменту сельского хозяйства области, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора принять меры по недопущению загрязнения водных объектов».

верхотурье река тура(2018)|Фото: Накануне.ru

Сельхозпредприятиям области по итогам совещания поручено устранить размещение жидких отходов животноводства без соблюдения технологии на полях, расположенных в водосборных площадях водных объектов. Руководству Вологдагорводоканала - оперативно реагировать на изменения качества воды и своевременно корректировать подачу реагентов и дезинфицирующих веществ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал ужесточить контроль за размещением на полях органических удобрений, а мониторинг питьевой воды проводить постоянно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кувшинников, питьевая вода, таяние снега, органические удобрения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети