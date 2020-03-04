14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральскому подростку, атаковавшему полицейского в торговом центре, грозит до 5 лет колонии

После нападения подростков на полицейского в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено по статье о применении насилия к представителю власти. Как удалось выяснить следователям, поздним вечером 1 марта пьяный 16-летний подросток в помещении торгового центра по проспекту Победы применил насилие к замкомандира мобильного взвода ППСП Каменска-Уральского.

Как добавили в ведомстве, это же сделал и 15-летний юноша, но он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Сейчас в СКР собираются дать оценку действиям (бездействию) его родителей.

Расследование продолжается. Старшему из нападавших по закону грозит до пяти лет лишения свободы. Также проверяется его возможная причастность к другим аналогичным эпизодам.

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Уральскому подростку, атаковавшему полицейского в торговом центре, грозит до 5 лет колонии

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Теги: подросток, полиция, Каменск-Уральский



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