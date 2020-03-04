В Италии из-за коронавируса собираются закрыть все школы

В Италии на неопределенный срок могут быть закрыты все школы. Об этом накануне говорил премьер-министр страны Джузеппе Конте, а теперь СМИ узнали о рекомендациях министерства здравоохранения. Чрезвычайные меры вводятся в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Сейчас посещение школ детьми уже ограничено в нескольких провинциях Италии – там, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом.

Ранее аналогичные меры уже ввели японские власти. Они продлили на две недели весенние каникулы, которые в общей сложности продлятся теперь не меньше месяца и закончатся не раньше начала апреля.