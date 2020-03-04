14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
террористы ИГ, Сирия (2016) | Фото: RT

Боевики попытались применить химоружие в Идлибе

Террористы в Сирии пытались провести химическую атаку в районе Саракиба, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон.

По данным российских военных, 2 марта группа террористов хотела взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.

Но из-за отсутствия необходимого опыта они нарушили герметичность одной из емкостей. Произошла утечка веществ, в результате террористы получили сильные химические отравления, передает RT со ссылкой на заявление центра.

Большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ), ранее доставляли представители организации "Белые каски".

На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Позже постпред США при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по данной ситуации выступила с резким призывом к России.

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Боевики попытались применить химоружие в Идлибе

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Теги: боевики, идлиб, сирия, химоружие



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