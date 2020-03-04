Вбросы фейковых новостей о коронавирусе были организованы из-за границы – Путин

Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что ФСБ доложила ему об иностранной природе вбросов фейковых новостей о коронавирусе COVID-19.

"Цель понятна - посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную, достоверную информацию для граждан. Ничего, слава богу, у нас пока критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации", - добавил президент России.