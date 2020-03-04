14 Сентября 2020
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Игорь Рабинер (2020) | Фото: instagram.com/rabinerigor

Игорь Рабинер о матче "Шинник"-"Урал": "Прогнозирую успех "шмелей" из-за преимущества в классе и хорошей формы"

Известный спортивный писатель и журналист Игорь Рабинер поделился своим прогнозом насчет итога матча ¼ финала Кубка России между екатеринбургским ФК "Урал" и ярославским "Шинником". Игра состоится сегодня вечером в Ярославле. Как рассказал журналисту Накануне.RU автор популярной книги "Как Россия получила Чемпионат мира по футболу-2018", о будущей победе "оранжево-черных" говорит ряд факторов.

"Для "Урала", уже два раза за последние три года выходившего в финал Кубка России, путь в решающий матч сейчас выглядит достаточно легким - если ему удастся пройти "Шинник", дальше екатеринбуржцы встретятся опять же с представителем ФНЛ. Преимущество в классе у уральцев, безусловно, есть, и их текущая форма явно неплоха - обидно упущенная лишь на последних секундах победа в гостях над ЦСКА говорит об этом со всей очевидностью", - отметил он.

С другой стороны, как признает Игорь Рабинер, ничья с ЦСКА в гостях - в любом случае для команды результат позитивный.

У "Шинника" же по сравнению с "Уралом" дела с игровой практикой в официальных матчах обстоят хуже. "По сути, у них есть только одно преимущество - фактор своего поля. Но ярославские болельщики никогда не славились своей мощью и агрессией, а потому не думаю, что это окажет решающее влияние на результат. Так что прогнозирую успех "Урала", который может вдохновить то, что роковой для него клуб, "Локомотив", в финале ему теперь точно не попадется!" - считает авторитетный футбольный эксперт.

Однако, есть и фактор, который, по словам Рабинера, может помешать "Уралу". "Досадные обстоятельства потери очков в недавнем матче с ЦСКА могут психологически повлиять на "Урал" не в лучшую сторону", - заключил аналитик.

Напомним, что ФК "Урал" сыграет с "Шинником" в 20.30 часов по уральскому времени. Ранее журналист Накануне.RU написал колонку, в которой поделился своими прогнозами и ожиданиями от грядущей кубковой игры.

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Игорь Рабинер о матче "Шинник"-"Урал": "Прогнозирую успех "шмелей" из-за преимущества в классе и хорошей формы"

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Теги: Игорь Рабинер, Шинник - Урал, футбол, прогноз



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