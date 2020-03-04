14 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Появился первый кандидат на довыборы в свердловское заксобрание, назначенные в связи со смертью Сухова

Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от регионального отделения ЛДПР для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, партией выдвинута всего одна кандидатура - Антона Гусева. После заверения списка он может обратиться в окружную избирательную комиссию в Краснотурьинске для предоставления документов на выдвижение.

В избиркоме добавили, что пока это первое избирательное объединение, представившее список кандидатов на данные довыборы. Выдвижение завершится вечером 27 марта.

Напомним, дополнительные выборы депутата свердловского заксобрания были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Анатолия Сухова, который скончался в августе прошлого года.

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Появился первый кандидат на довыборы в свердловское заксобрание, назначенные в связи со смертью Сухова

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Теги: довыборы, заксобрание, кандидат



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