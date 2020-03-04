В Челябинской области принят закон о раздельном сборе мусора
В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера принят закон о раздельном сборе мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Система раздельного сбора отходов уже реализуется в Копейске и Южноуральске. Как отметили в региональном министерстве экологии, благодаря экспериментальным площадкам, можно будет определить систему логистики, затраты, механизмы стимулирования и прочие факторы для наиболее комфортного перехода всего региона на раздельный сбор мусора.
В местах сбора ТКО установят контейнеры двух цветов: красные – для неорганических отходов, зеленые – для смешанных.
Согласно региональному закону, южноуральцы обязаны вести раздельный сбор мусора в случае, если на их контейнерных площадках установлены соответствующие контейнеры. Регоператор будет должен организовать раздельный вывоз отходов.