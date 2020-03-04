14 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Пресс-служба Госдумы (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Прогноз улучшили, а деньги – ну, наверное, найдутся: Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет

Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы. Представлять документ в нижнюю палату парламента приехали министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент Накануне.RU.

Пересматривать уже принятый документ пришлось из-за дополнительных расходов, которые придется взять на себя федеральному бюджету по дополнительным мерам социальной поддержки. Это и индексация пенсий, и увеличение маткапитала, и обеспечение горячим питанием школьников младших классов, и прочие предложения из послания президента Федеральному собранию.

Согласно концепции документа, основным источником финансирования предложений станут средства от продажи Центральным банком акций Сбербанка, то есть, по сути, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), за счет которых будет финансироваться сделка.

Глава Минфина Силуанов рассказал, что поправки вносятся сразу в трехлетний бюджет, а источники финансирования мероприятий послания просчитаны на шесть лет вперед.

"Мы уточнили прогноз с учетом послания. Оно направлено на поддержку семьи, на помощь семьям с детьми, решение проблем бедности и демографии. Мы увеличили прогноз по росту ВВП – изначально планировалось 1,7%, теперь – 1,9%, увеличили прогноз роста доходов населения. Доходы увеличены в 2020 году на 214 млрд руб.", - рассказал министр.

Антон Силуанов|Фото: Пресс-служба СФ РФ

Он отдельно отметил, что значительная часть средств увеличенной части бюджета будет получена за счет сделки по Сбербанку. Что касается источников финансирования после 2022 года (когда закончатся деньги от продажи Сбербанка), Силуанов сказал: "Предусмотрен рост доходов федерального бюджета и расходование нераспределенных резервов – 2,5% всех доходов ежегодно (это 600-700 млрд руб.)".

Расходы бюджета в 2020 году увеличатся на 162 млрд руб., в 2021 году – на 556 млрд руб., в 2022 году – на 677 млрд руб., рассказал Силуанов. При этом профицит бюджета практически не изменится. В 2020-2022 гг. на реализацию мер из послания будет направлено 4,5 трлн руб. Наибольшие расходы будут по выплате материнского капитала. Значительные объемы также предусмотрены на модернизацию первичного звена здравоохранения (100 млрд руб.), 112 млрд руб. – на увеличение учебных мест в школах и т.д.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о заключении аудиторов. "Когда я был министром финансов, расходы федерального бюджета выросли почти в четыре раза. Таких темпов повышения расходов не было в послевоенное время и, скорее всего, уже не будет, это было очень благоприятное время. Сегодня можно об этом только мечтать", - вспомнил для начала Кудрин. Он отметил, что меры из федерального собрания будут исполняться не только за счет дополнительных источников доходов, но и за счет перераспределения средств в уже сформированном проекте.

"Мы считаем, что 1,9% роста экономического – это оптимистичный прогноз, который не учитывает влияния коронавируса, точнее реакции на угрозу вируса со стороны бизнеса и населения", - прокомментировал Кудрин прогноз Минфина, при этом он не исключил, что трехлетний рост может действительно удержаться в рамках запланированных 3%. Глава СП раскритиковал такой момент: при увеличении или уменьшении бюджетов госпрограмм не меняются их целевые показатели.

Алексей Кудрин|Фото: duma.gov.ru

Кудрин отметил, что на фоне принятия государством новых социальных обязательств не всегда исполняются уже имеющиеся. Например, программа обеспечения жильем детей-сирот. Он предложил вернуться к этой теме не позднее весенней сессии дополнения федерального бюджета поправками. Володин отметил, что вопрос может быть рассмотрен уже в марте 2020 года.

Силуанов рассказал, что софинансирование по соцподдержке со стороны регионов предусмотрено в размере 208 млрд руб. на три года. "Дополнительные средства у регионов есть. Каждый год бюджеты регионов, по нашим прогнозам, прирастают на 500 млрд руб. Но если будут какие-то вопросы по отдельным регионам – мы будем рассматривать возможность их поддержки", - прокомментировал министр.

Он рассказал, что в апреле – при создании нового макроэкономического прогноза – не произойдет коррекции планов по исполнению бюджета. При этом Минфин пообещал мониторить ситуацию в регионах и направлять нераспределенные средства из бюджета в те из них, которые не будут справляться с исполнением мер поддержки из послания президента.

Глава Минфина заметил, что сейчас идет упрощение механизмов получения выплат, полагающихся гражданам. Он рассказал, что сейчас зачастую семьи, которым полагаются субсидии из-за низких доходов, не обращаются за деньгами, поскольку сложно собирать справки и документы для этого.

Владимир Жириновский, комментируя заложенное в проекте соотношение между федеральным и региональными бюджетами заметил, что оно может быть "заведомо неисполнимо", поскольку у регионов дополнительных денег нет – они занимают на текущие нужды.

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Прогноз улучшили, а деньги – ну, наверное, найдутся: Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет

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Теги: бюджет, предложения из послания, доходы, соцподдержка, резерв



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