В Кургане осудили мошенников, которые продавали фирмам несуществующую арматуру

Реальные сроки тюремного заключения получили двое курганцев, которых суд признал виновными в мошенничестве.

В 2015 году руководитель фирмы вместе со своим знакомым с помощью реквизитов компании заключали поддельные договоры на поставку арматуры и оборудования, на самом же деле никакого оборудования и арматуры у них не было.

Основным видом деятельности этой организации, где один из злоумышленников был директором, были операции с недвижимостью.

Заказчиков злоумышленники искали в интернете, а после заключения договора и получения предоплаты деньги мужчины присваивали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Общий ущерб составил около 4 млн руб., потерпевшими были признаны 5 юрлиц.

Одному суд дал 5 лет лишения свободы, второму - 4,5 года в колонии общего режима.