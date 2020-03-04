14 Сентября 2020
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Общество В России
Дмитрий Юрков с подарками новорождённым в роддоме (2020) | Фото: vk.com/Дмитрий Юрков

Депутат-единоросс отчитался о раздаче подарков в роддоме, который закрылся два года назад

Депутат Госдумы от Архангельской области и член "Единой России" Дмитрий Юрков отчитался о посещении роддома в Каргополе, который закрылся два года назад.

Депутат на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что посетил роддом и вручил "новоиспеченным мамочкам" подарки. Однако оказалось, что учреждение закрыли более двух лет назад, о чем и написали пользователи в комментариях.

Юрков после критики извинился и сказал, что за публикацию ответственен "молодой журналист", который "решил приукрасить".

"Друзья, вышла накладка, - написал парламентарий в новом посте. - Да, конечно, я в курсе, что роддома в Карополе нет и будущим мамочкам приходится ездить в другие районы области. И это огромная проблема, о которой мне говорили. На сей раз пост был написан молодым журналистом, так сказать "проба пера", неудачная получилась, видимо решил приукрасить".

При этом депутат заявил, что в настоящее время при каргопольской больнице наблюдается 91 роженица, и подарки были направлены им.

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Депутат-единоросс отчитался о раздаче подарков в роддоме, который закрылся два года назад

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Теги: дмитрий юрков, роддом, подарки



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