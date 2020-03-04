14 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале администрация района оплатила капремонт жилых домов, которого не было

Найдены нарушения трат бюджетных денег во время исполнения контракта на капремонт многоквартирных домов, заключённого компанией "НордДорСтрой" и комитетом по строительству и архитектуре администрации Пуровского района, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Компания и чиновники заключили три договора по капремонту трёх многоквартирных домов на общую сумму более 22 млн руб. Выполненные "НордДорСтроем" работы приняты и оплачены комитетом в полном объеме, акты выполненных работ подписаны. Однако 1,6 млн руб., как оказалось, заплатили за работы, которые никто не делал. Это говорит о хищении денег.

Возбуждены три уголовных дела.

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На Ямале администрация района оплатила капремонт жилых домов, которого не было

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Теги: НордДорСтрой, администрация Пуровского района, капитальный ремонт, бюджетные деньги



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