ОП РФ призвала россиян тщательно проверять сообщения о коронавирусе

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал тщательно проверять любые сообщения о коронавирусе из-за потока ложных сообщений. Так он отреагировал на случай, произошедший 2 марта, когда в соцсетях появилась аудиозапись, на которой девушка просит распространять информацию о том, что в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом и нужно запасаться продуктами, так как скоро в магазинах будут пустые полки.

Малькевич заявил, что кто-то хочет искусственно спровоцировать панику. По его словам, все происходит по аналогии с "Зимней вишней", когда украинский пранкер врал в соцсетях о "более 300 погибших". Он призвал не верить информационным вбросам, за которыми могут стоять чужие спецслужбы.

По данным Group-IB, на 2 марта зафиксировано более 12 тысяч постов, репостов, публикаций, пытающихся вызвать панику у москвичей.

5 марта в ОП РФ состоится расширенное заседание рабочей группы, на которой будет подробно рассмотрена кампания вбросов на тему коронавируса в России и мире.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале Малькевич призвал ввести уголовную ответственность или миллионные штрафы за публичные "коронавирусные" розыгрыши.