14 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков ответил муфтию Татарстана на критику поправки о "государствообразующем народе"

Внесение в Конституцию поправки о "государствообразующем народе" не создает предпосылок для конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

Песков обратил внимание, что в новой редакции статьи 69 предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов.

Представитель Кремля добавил, что опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, совершенно безосновательны, пишет "МК".

Ранее в Татарстане выступили против поправок в Конституцию РФ, которые касаются русского народа. Напомним, в поправках говорится о том, что русский народ является в России государствообразующим.

По мнению муфтия республики Камиля Самигуллина, такое изменение повлечет за собой непоправимые последствия.

"Русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией, но в стране живут и другие коренные народы", - отметил Самигуллин.

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Песков ответил муфтию Татарстана на критику поправки о "государствообразующем народе"

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Теги: дмитрий песков, муфтий татарстана, русский народ, конституция



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