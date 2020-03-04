Песков ответил муфтию Татарстана на критику поправки о "государствообразующем народе"

Внесение в Конституцию поправки о "государствообразующем народе" не создает предпосылок для конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

Песков обратил внимание, что в новой редакции статьи 69 предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов.

Представитель Кремля добавил, что опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, совершенно безосновательны, пишет "МК".

Ранее в Татарстане выступили против поправок в Конституцию РФ, которые касаются русского народа. Напомним, в поправках говорится о том, что русский народ является в России государствообразующим.

По мнению муфтия республики Камиля Самигуллина, такое изменение повлечет за собой непоправимые последствия.

"Русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией, но в стране живут и другие коренные народы", - отметил Самигуллин.