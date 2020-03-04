"Никакой ЧС нет": Куйвашев призвал свердловчан не верить слухам про китайский коронавирус

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал свердловчан не верить слухам про китайский коронавирус и не распространять их самим. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор рассказал в своем Instagram.

По его словам, сегодня он принял участие в селекторном совещании под руководством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, где обсуждалась борьба с распространением коронавируса. Куйвашев заверил, что все медицинские организации Свердловской области полностью готовы к приему таких больных, создан необходимый запас расходных материалов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Он отметил, что есть более 250 специально обученных сотрудников, которые знают все правила забора материала от пациентов с подозрением на коронавирус. Ни одного случая заражения в регионе пока выявлено не было.

Также губернатор заявил, что в некоторых СМИ и соцсетях набирают популярность различные фейки о том, что в России якобы уже тысячи заболевших коронавирусом.

"Не верьте слухам и не распространяйте их, поводов для беспокойства у уральцев нет, никакой чрезвычайной ситуации тоже нет. Тем более Татьяна Голикова отметила, что вирус не меняется, а вакцина к нему - уже разрабатывается", - добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, на этой неделе глава Среднего Урала обсуждал борьбу с коронавирусом с новым генкосулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.