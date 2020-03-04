14 Сентября 2020
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Лада Приора Виктора Васильева (2020) | Фото: Накануне.RU

Цыган, сбивший девушку в Екатеринбурге, приехал в суд на том же поврежденном автомобиле

18-летний цыган Виктор Васильев, которого судят за то, что прошлой весной он сбил девушку в микрорайоне Вторчермет, приехал в суд на том же автомобиле. Отметим, что на тот момент 17-летний екатеринбуржец находился на рулем автомобиля "Лада Приора" белого цвета. Как выяснил журналист Накануне.RU, номера автомобиля с места инцидента и номер машины, на которой и сейчас передвигается семья Васильевых, совпадают.

На фото видны повреждения машины: на заднем бампере машины, а также и на капоте. Кроме того повреждена фара.

Цыган, на "Ладе Приоре" сбивший девушку Ирину Сайко(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Ионин

Лада Приора Виктора Васильева(2020)|Фото: Накануне.RU

Лада Приора Виктора Васильева(2020)|Фото: Накануне.RU

Но несмотря на это, Васильев и его родственники сказали, что, якобы, машина вовсе не та. Вымолвив это, они спешно уехали от журналистов.

После первого заседания суда Васильев пообщался с Накануне.RU.

"Приношу свои извинения девушке. Я готов выплачивать пострадавшей деньги. Ежемесячные выплаты я готов делать. Намерен для этого устроиться на работу. Понимаю, что могу оказаться в колонии. Никаких угроз не было в отношении девушки. Никакой цыганский табор к ней не приезжал. Только мои родственники", – сказал парень.

Цыган, сбивший девушку Ирину Сайко(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Ионин

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Цыган, сбивший девушку в Екатеринбурге, приехал в суд на том же поврежденном автомобиле

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Теги: Виктор Васильев, Ирина Сайко, суд, ДТП



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