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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
нефть месторождение добыча цистерны (2004) | Фото: Накануне.ru

Минфин изменил подход к расчёту льгот для расположенного в Югре Приобского месторождения

Министерство финансов России ослабило позицию в споре о льготах для Приобского месторождения в Югре. Министерство оценивало эти льготы в 600 млрд руб. за 10 лет. Минфин по-прежнему считает, что вычет из налога на добычу полезных ископаемых для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), однако теперь оно готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб./год, передаёт РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству и Кремлю.
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Напомним, в августе 2019 г. Минфин подтвердил обсуждение повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для компенсации выпадающих доходов госбюджета от предоставления льгот Приобскому месторождению в ХМАО.

До сих пор Минфин настаивал на привязке размера льготы к цене на нефть в виде линейной формулы. В этом случае "целевые" 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти выше $65 за баррель, а в промежутке между $42 и $65 за баррель вычет плавно рос с нуля до 60 млрд руб. Нефтяники называли эту схему "троллингом": льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка. После обновления позиции чиновников из министерства "Роснефть" настаивает на вычете без привязки к базовой цене нефти.

Добавим, ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил власти РФ предоставить налоговые льготы для Приобского месторождения аналогичные льготам Самотлорского месторождения. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском, поскольку месторождение является высокообводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%). "Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную.

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Минфин изменил подход к расчёту льгот для расположенного в Югре Приобского месторождения

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Теги: Приобское месторождение, льготы, министерство финансов России



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