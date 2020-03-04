14 Сентября 2020
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Стало известно, в каких регионах чаще всего рожают вторых и последующих детей

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (СКР2) в России в 2019 году составил 0,53, т.е. каждая женщина в среднем рожает "0,53 второго ребенка", или, что близко по смыслу, второго ребенка рожают 53% женщин. Об этом свидетельствуют новые данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
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СКР не зависит от численности женщин и более полно характеризует рождаемость, чем абсолютное число рождений.

Вторых детей в прошлом году чаще всего рожали в Тыве (СКР2 составил 0,84), Ненецком АО (0,74) и Сахалинской области (0,70). Также существенно выше среднероссийского показателя рождаемость вторых детей в следующих регионах: Тюменская область в целом, без автономий и с автономиями, Еврейская АО, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Коми, Иркутская область, Камчатский край.

СКР2 не следует путать с вероятностью родить второго ребенка для женщин, родивших первого, так как он считается по отношению к общей численности женщин по всем возрастам, а не только имеющих одного ребенка. Среди регионов нет кавказских, так как там значительная доля рождений приходится на третьих и последующих детей.

Меньше всего рожали вторых детей в Ингушетии (0,37), но это может быть вызвано неточностью в численности населения и, соответственно, женщин. Также выделяется Ленинградская область (0,39). Низкая рождаемость вторых детей преимущественно в субъектах РФ европейской части. В УрФО она чуть выше среднероссийской.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (СКР3+) составил 0,33, в том числе третьих - 0,23. То есть в среднем только каждая четвертая российская женщина рожает третьего ребенка. Наиболее высок СКР3+ в Чечне (1,25), Тыве (1,15) и Ингушетии (1). Существенно меньше, но намного выше среднероссийского уровня СКР3+ в Республике Алтай (0,79), а также Ненецком АО (0,71), Дагестане (0,68), Якутии (0,62), Бурятии (0,60). Эти же регионы лидируют и по рождаемости конкретно третьих детей.

Меньше всего рожают третьих и последующих детей в Севастополе, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Ленинградской областях и других регионах европейской части России. В них СКР3 составляет всего около 0,15, т.е. в среднем лишь каждая шестая женщина рожает третьего ребенка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году в России сильнее всего упала рождаемость вторых детей. А перемещение маткапитала на первого ребенка со временем может демотивировать к рождению второго и последующих детей.

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Стало известно, в каких регионах чаще всего рожают вторых и последующих детей

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Теги: рождаемость,



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