Екатеринбургская девушка-хореограф, сбитая малолетним цыганом, больше никогда не сможет танцевать

Екатеринбургская хореограф Ирина Сайко, сбитая 17-летним цыганом Виктором Васильевым прошлой весной, поделилась информацией о своем состоянии. Сегодня в Чкаловском суде стартовало заседание по делу. После ДТП девушка, преподававшая раньше в школе танцев, уже не сможет заниматься своей работой и продолжать танцевать. Как рассказала пострадавшая журналисту Накануне.RU, медики уверили ее, что она будет хромать всю оставшуюся жизнь.

"Врачи мне сказали сначала: "Твой предел - это тросточка". Сейчас я хожу, но хромаю. У меня был открытый перелом обеих костей ног. Я работала в школе танцев до инцидента. Теперь об этом можно забыть", - с грустью отметила экс-хореограф.

Также девушка вспомнила тот злополучный день. По рассказам Сайко, она шла по улице Патриса Лумумбы, машин не было, дорога была не оживленной.

"Я шла и не особо обращала внимание на дорогу, потому что тротуар был отделен от дороги газоном. Потом в метрах пяти от меня был перекресток. И уже затем на углу перекрестка я увидела машину, которая летит на меня боком. Это был подсудимый на белой "Приоре", и все, что я успела сделать, это шаг назад. После этого он впечатал меня в дом. Меня откинуло. Я поняла, что не чувствую правую ногу и начала подниматься на левую. Когда я встала на левую ногу, то увидела внизу кость, торчащую из ноги. Начала кричать и после этого ко мне стали подходить свидетели. Они вызвали "скорую помощь". Подсудимый в этот момент сел в машину и тронулся на ней. Я не знаю, что он пытался сделать", - вспоминает Сайко.

Первоначально, по рассказам девушки, ногу ей перевязал один из свидетелей. После ДТП, по словам девушки, ее пытались увезти куда-то приехавшие родители Виктора Васильева. Но в итоге испуганная танцовщица дождалась "скорой помощи". После операций у девушки торчат из ноги шурупы и стержень. Как она отмечает, ткани на ноге могут порваться после любого неловкого движения.

По словам Сайко, после случившегося цыгане приезжали к ней и говорили о том, что никаких денег ей не дадут, так как "у них везде связи" и, дескать, она "сама виновата, что шла по тротуару".

"Мне важно мое здоровье. Без разницы мне, попадет за решетку он или нет", - признается теперь она.

В данный момент в суде объявлен перерыв до 1 апреля. Несмотря на то, что Виктор Васильев и его родители утверждают, что он оказывал первую помощь девушке после случившегося, один из свидетелей отрицает это. По его словам, юноша был в шоке и просто бегал и кричал.

"Водитель меня остановил и попросил вызвать "скорую помощь". Я остановился и вызвал. Сам подсудимый был в шоке. Он не перевязывал ногу, а бегал и кричал. Говорил, что заплатит за лечение. Перевязывать ногу помогал мужчина – свидетель ДТП. Во время ожидания "скорой помощи" парень сел за руль машины и пытался тронуться с места. Что конкретно он хотел сделать, непонятно", - отметил свидетель Владислав Чурпита.