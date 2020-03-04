Екатеринбургская девушка-хореограф, сбитая малолетним цыганом, больше никогда не сможет танцевать

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Ирина Сайко (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская девушка-хореограф, сбитая малолетним цыганом, больше никогда не сможет танцевать

Екатеринбургская хореограф Ирина Сайко, сбитая 17-летним цыганом Виктором Васильевым прошлой весной, поделилась информацией о своем состоянии. Сегодня в Чкаловском суде стартовало заседание по делу. После ДТП девушка, преподававшая раньше в школе танцев, уже не сможет заниматься своей работой и продолжать танцевать. Как рассказала пострадавшая журналисту Накануне.RU, медики уверили ее, что она будет хромать всю оставшуюся жизнь.

"Врачи мне сказали сначала: "Твой предел - это тросточка". Сейчас я хожу, но хромаю. У меня был открытый перелом обеих костей ног. Я работала в школе танцев до инцидента. Теперь об этом можно забыть", - с грустью отметила экс-хореограф.

Также девушка вспомнила тот злополучный день. По рассказам Сайко, она шла по улице Патриса Лумумбы, машин не было, дорога была не оживленной.

"Я шла и не особо обращала внимание на дорогу, потому что тротуар был отделен от дороги газоном. Потом в метрах пяти от меня был перекресток. И уже затем на углу перекрестка я увидела машину, которая летит на меня боком. Это был подсудимый на белой "Приоре", и все, что я успела сделать, это шаг назад. После этого он впечатал меня в дом. Меня откинуло. Я поняла, что не чувствую правую ногу и начала подниматься на левую. Когда я встала на левую ногу, то увидела внизу кость, торчащую из ноги. Начала кричать и после этого ко мне стали подходить свидетели. Они вызвали "скорую помощь". Подсудимый в этот момент сел в машину и тронулся на ней. Я не знаю, что он пытался сделать", - вспоминает Сайко.

Первоначально, по рассказам девушки, ногу ей перевязал один из свидетелей. После ДТП, по словам девушки, ее пытались увезти куда-то приехавшие родители Виктора Васильева. Но в итоге испуганная танцовщица дождалась "скорой помощи". После операций у девушки торчат из ноги шурупы и стержень. Как она отмечает, ткани на ноге могут порваться после любого неловкого движения.

Цыган, на "Ладе Приоре" сбивший девушку Ирину Сайко(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Ионин

По словам Сайко, после случившегося цыгане приезжали к ней и говорили о том, что никаких денег ей не дадут, так как "у них везде связи" и, дескать, она "сама виновата, что шла по тротуару".

"Мне важно мое здоровье. Без разницы мне, попадет за решетку он или нет", - признается теперь она.

В данный момент в суде объявлен перерыв до 1 апреля. Несмотря на то, что Виктор Васильев и его родители утверждают, что он оказывал первую помощь девушке после случившегося, один из свидетелей отрицает это. По его словам, юноша был в шоке и просто бегал и кричал.

"Водитель меня остановил и попросил вызвать "скорую помощь". Я остановился и вызвал. Сам подсудимый был в шоке. Он не перевязывал ногу, а бегал и кричал. Говорил, что заплатит за лечение. Перевязывать ногу помогал мужчина – свидетель ДТП. Во время ожидания "скорой помощи" парень сел за руль машины и пытался тронуться с места. Что конкретно он хотел сделать, непонятно", - отметил свидетель Владислав Чурпита.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургская девушка-хореограф, сбитая малолетним цыганом, больше никогда не сможет танцевать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, Ирина Сайко, Виктор Васильев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2020 12:47 Мск "После суда даже не стал забирать чеки": девушка-хореограф, сбитая цыганом, заявила о долге в 300 тысяч за лечение
Ранее 03.04.2020 07:36 Мск В Екатеринбурге "цыгана на Приоре", сбившего девушку, предупредили и отпустили 
Ранее 04.03.2020 13:06 Мск Цыган, сбивший девушку в Екатеринбурге, приехал в суд на том же поврежденном автомобиле

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2020 09:32 Мск "Слова про угрозы со стороны цыган - ложь!" - родные Васильева рассказали свою версию случившегося
Ранее 04.03.2020 08:37 Мск "Я не скрывался, а оказывал помощь!": цыган, сбивший девушку-хореографа в Екатеринбурге, признал вину
Ранее 11.02.2020 11:13 Мск В Екатеринбурге передали в суд дело "цыгана на Приоре", который сбил девушку
Ранее 22.10.2019 10:48 Мск "Приехали к ней в больницу целым табором": уральский депутат заявил об угрозах девушке, которую сбил цыган на "Приоре"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети