Силуанов ушел от ответа на вопрос про индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов не смог внятно ответить на вопрос в Госдуме, касающийся индексаций пенсий работающим пенсионерам. Депутат Валерий Гартунг напомнил, что несколько лет назад Силуанов давал слово вернуться к этому вопросу "если появятся доходы", передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, этот вопрос мы поднимали несколько лет назад. Сейчас индексируется пенсия неработающим пенсионерам, ресурсы направляются также на реализацию послания президента. Будем рассматривать вопрос об индексации работающим пенсионерам исходя из роста доходов работающих пенсионеров, доходы действительно растут", - не слишком внятно ответил министр, так и не прояснив, будут ли индексироваться пенсии данной категории граждан.