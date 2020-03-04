СК доказал вину полицейских, избивших на трассе возвращавшегося с праздника тюменца

Следователи регионального следственного комитета России закрепили собранные ими доказательства, подтверждающие причастность трех сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России к беспределу на проселочной автодороге деревни Ушакова - село Успенка. Полицейские остановили автомобиль "Дэу Матиз", избили водителя, вытащили пассажирок машины на проселочную дорогу и скрылись на автомобиле пострадавшего.

Инцидент произошел на старом тракте Тюмень - Екатеринбург ночью 5 января 2020 г. Свою вину обвиняемые отрицают и сейчас. Однако каждому из трех сотрудников ДПС предъявлено обвинение, предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, следствие установило, что 4 января текущего года обвиняемые осуществляли рейд по поиску нетрезвых водителей на автодороге Екатеринбург - Тюмень. И выяснилось, что нападений было несколько.

По данным следствия, около 10 вечера в селе Луговое Тюменского района они напали на компанию молодых людей, стоявших на парковке одного из домов. По собранным данным, группа людей не нарушала закон, однако к ним все равно была применена физическая сила.

После этого, уже 5 января, сотрудники ДПС продолжили патрулирование, остановили "Дэу Матиз" и, не дав водителю достать документ, вытащили его из машины, поставили на колени и прижали к земле. После отвели мужчину к багажнику и продолжили избиение. Потерпевшему было нанесено несколько ударов в районы руки и ног. Также сотрудники, по всей видимости, решив поглумиться, бросали снег в лицо потерпевшему. По итогу, не составив протокола или освидетельствования, один из сотрудников ДПС сел за руль "Дэу Матиз" и поехал в село Успенка.

Ранее Накануне.RU публиковало комментарий супруги водителя и одной из пассажирок автомобиля, которую вместе с подругами и мужем полицейские оставили на проселочной дороге в легкой одежде. По ее словам, муж не был пьян, что впоследствии и показало освидетельствование. Сотрудниками СК были допрошены все свидетели, назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, подтверждающие наличие телесных повреждений у потерпевших, изъяты, изучены и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи с мобильных телефонов пострадавших и свидетелей, из служебного автомобиля сотрудников полиции. На данном этапе расследование продолжается.