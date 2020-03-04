14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Продукция &quot;Стопсептик&quot; (2020) | Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области из магазинов срочно отзывают опасный тоник для рук

В Свердловской области из магазинов срочно отзывают косметическую продукцию. Она является опасной для потребителей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о тонике для рук с антибактериальным эффектом "Стопсептик" производства ООО "Челпи". По данным ведомства, эта продукция была направлена на лабораторные исследования, которые показали, что она не соответствует требованиям безопасности.

"Маркировка продукции "Стопсептик" не содержит обязательной информации о декларации соответствия, единого знака обращения продукции на рынке государств, информации об объемной доле процента этилового спирта. А в товарной накладной занесено иное наименование товара", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Продукция "Стопсептик"(2020)|Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

По факту выявленных нарушений производителю было вынесено предупреждение. Опасная продукция изъята у юрлица и передана для дальнейшего уничтожения. Сейчас принимаются меры по изъятию тоника из торговых точек.

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В Свердловской области из магазинов срочно отзывают опасный тоник для рук

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Теги: тоник, косметика, Роспотребнадзор



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