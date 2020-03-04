В Забайкалье вор в законе обложил данью контрактиников из военной части, где служил Шамсутдинов

В Забайкалье вскоре начнётся рассмотрение уголовного дела вора в законе Георгия Углавы. Ему и его подельникам вменяют различные преступления – от краж до вымогательств, но одно из главных преступлений – обложение данью офицеров части, в которой служил Рамиль Шамсутдинов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Группировку Углава, известный в криминальных кругах под кличкой "Тахи", создал в начале 00-ых, сообщили Накануне.RU в забайкальском управлении МВД. Целью было расширение влияния и подчинение организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края. Долгие годы подельники совершали кражи, грабежи, вымогательства, разбойные нападения.

"Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, возглавляемого Тахи. Участники занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денег и имущества. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей недвижимость на 17 млн руб. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогие участки", - добавляют в полиции.

Углава задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 г. Параллельно "взяли" 10 членов его преступного сообщества. В частности, "смотрящих" за районами края и Читой. Все они были арестованы. Расследование длилось почти пять лет, потерпевшими признаны не менее 170 человек.

Преступники обложили данью военнослужащих-контрактников из части, обслуживающей ядерные силы России, где в минувшем октябре устроил бойню рядовой Шамсутдинов, сообщает Lenta.ru. В апреле 2011 г. два участника ОПГ, находясь в шашлычной, расположенной в районе рынка посёлка Горный, увидели двух пьяных контрактников из теперь уже скандально известной части.

Злоумышленники вступили в словесный конфликт с военнослужащими, используя надуманный повод нетактичного поведения контрактников, в том числе агрессивные заявления, якобы высказанные в адрес других посетителей. Собираясь выступить "потерпевшими", "тахинские" решили потребовать у военных денежную компенсацию "причиненного им морального вреда". В итоге на встрече с одним из солдат речь зашла о 20 тыс. руб., на что он в итоге согласился. И подобных эпизодов в деле – 44.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. По делу, где тюменский срочник – потерпевший, судили Руслана Мухатова, который, согласно решению суда, получил "условку".