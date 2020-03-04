Кудрина пригласили в "Единую Россию"

При обсуждении поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы в Госдуме главу Счетной палаты России Алексея Кудрина пригласили в "Единую Россию".

Началось все с выступления нынешнего главы Минфина Антона Силуанова. Министр указал на то, что ведомству удалось улучшить прогноз по экономическому росту на этот год – с 1,7% до 1,9%.

После вышел Кудрин, который назвал такой прогноз "оптимистичным" и не учитывающим риски коронавируса. А свой период нахождения в министерском кресле он вспомнил с гордостью, упомянув ежегодный прирост ВВП в 7%. "Когда я был министром финансов, расходы федерального бюджета выросли почти в четыре раза. Таких темпов повышения расходов не было в послевоенное время и, скорее всего, уже не будет, это было очень благоприятное время. Сегодня можно об этом только мечтать", - вспомнил Кудрин.

После его выступления спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул Кудрина в том, что тот не поблагодарил думу за содействие в упомянутый период времени. Впрочем, Володин вспомнил, что экс-министр финансов довольно сильно противился предложениям нижней палаты. А глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что если бы Кудрин прислушивался к предложениям Госдумы, то теперь не пришлось бы принимать специальные программы для регионов с наиболее бедственной ситуацией по убыли населения. Тогда Володин посмеялся, мол, может быть Кудрину стоило бы вступить в "Единую Россию".