Главный свидетель по делу Хорошавина получил условный срок

Суд вынес приговор по делу о взяточничестве бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, проходившему главным свидетелем по коррупционному делу против Александра Хорошавина.

Горбачева приговорили к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет, передает "Интерфакс". Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, Горбачев совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, получили взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей от лиц, которые собирались участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска.

Преступной группой с мая по ноябрь 2014 года получено свыше 100 млн рублей в виде взяток.

Напомним, в феврале 2018 года Хорошавину и некоторым его соучастникам был вынесен приговор. Экс-чиновники были признаны виновными в получении взяток и легализации преступных доходов. Бывшему главе региона было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн рублей.