14 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили Минфину поддержать пять регионов с самой большой убылью населения

В Госдуме предложили Минфину поддержать пять регионов с самой большой убылью населения. Средства для программ развития могут предусмотреть в поправках к бюджету. 

При рассмотрении поправок к трехлетнему федеральному бюджету в Госдуме, Минфину предложили разработать программы развития для пяти российских регионов, где наблюдается наибольшая убыль населения, передает корреспондент Накануне.RU. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это крупные регионы, к которым нужно проявить особенное внимание: "В них проживает более 2 млн наших граждан". Глава министерства финансов Антон Силуанов обещал "отработать эти пять регионов и выявить их болевые точки".

Вероятно, программы могут быть добавлены в текущий бюджет уже в этом году.

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В Госдуме предложили Минфину поддержать пять регионов с самой большой убылью населения

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Теги: госдума, минфин, демография



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