В Госдуме предложили Минфину поддержать пять регионов с самой большой убылью населения

В Госдуме предложили Минфину поддержать пять регионов с самой большой убылью населения. Средства для программ развития могут предусмотреть в поправках к бюджету.

При рассмотрении поправок к трехлетнему федеральному бюджету в Госдуме, Минфину предложили разработать программы развития для пяти российских регионов, где наблюдается наибольшая убыль населения, передает корреспондент Накануне.RU. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это крупные регионы, к которым нужно проявить особенное внимание: "В них проживает более 2 млн наших граждан". Глава министерства финансов Антон Силуанов обещал "отработать эти пять регионов и выявить их болевые точки".

Вероятно, программы могут быть добавлены в текущий бюджет уже в этом году.