14 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинца, заказавшего убийство отца, приговорили к 15,5 годам в колонии строгого режима

В Челябинске к 15,5 годам в колонии строгого режима приговорили местного жителя, который в сговоре со своей матерью заказал убийство отца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, умысел на убийство отца у челябинца возник в марте 2018 года на почве личных неприязненных отношений. Он купил пистолет и патроны, нашел знакомого, который за денежное вознаграждение согласился совершить убийство.

К организации убийства обвиняемый привлек свою мать, которая также испытывала личную неприязнь к супругу. Женщина согласилась. Именно она сообщила сыну, что мужчина находится недалеко от "Голубого карьера". Эти данные вместе с оружием мужчина передал знакомому и сопровождавшему его водителю.

Исполнитель несколько раз выстрелил в область спины и голову потерпевшего. от полученных ранений мужчина скончался в больнице. После совершения убийства знакомый выбросил пистолет в карьер, и со знакомым водителем покинул место преступления.

В суде мать и водитель вину не признали, заявили, что помогали, не зная о его истинных намерениях.

По решению суда мужчина приговорен к 15,5 годам в колонии строгого режима. Мать получила 9 лет в колонии общего режима и была взята под стражу в зале суда. Водителю назначено наказание в виде 10,5 лет в колонии строгого режима.

Добавим, что уголовное дело в отношении исполнителя было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима.

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Челябинца, заказавшего убийство отца, приговорили к 15,5 годам в колонии строгого режима

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Теги: убийство, заказное убийство, суд, приговор,



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