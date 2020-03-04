Осужденная за взятки экс-замглавы свердловского УФАС досрочно вышла из колонии

Бывший заместитель руководителя свердловского управления Федеральной антимонопольной службы Марина Пушкарева, несколько лет назад отправленная в колонию за взятки, досрочно вышла на свободу.

Как сообщается в электронной картотеке дел Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, Пушкарева подала ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы в декабре прошлого года. 17 января 2020 года суд его удовлетворил. Сразу после этого стал решаться вопрос о выходе женщины из колонии.

Как сообщало Накануне.RU, расследование показало, что в 2013 году Пушкарева, исполняя полномочия председателя комиссии по контролю в сфере размещения заказов, получала взятки за принятие решений комиссией регионального УФАС в интересах ряда коммерческих организаций. По материалам дела, в общей сложности она получила взяток на сумму более 1,5 млн руб.

В 2015 году суд приговорил Марину Пушкареву к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также экс-чиновнице был назначен штраф в 55 млн рублей.