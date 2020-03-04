14 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
молоток, кровь (2016) | Фото: svidetel24.info

В Тюмени задержан мужчина, убивший дворника молотком

Оперуполномоченные по Тюменской области совместно с сотрудниками регионального СУ СК задержали местного жителя 27 лет, по обвинению в убийстве дворника.

3 марта ранее судимый мужчина, будучи пьяным, завязал драку с местным дворником во дворе собственного дома на улице Щербакова. Преступник выхватил у пострадавшего метлу и несколько раз ударил его черенком, передает Накануне.RU пресс-служба управление МВД России по Тюменской области. После того, как мужчины "остыли", тюменец пригласил дворника к себе домой, чтобы урегулировать конфликт и привести себя в порядок. Там, пока пострадавший умывался, хозяин квартиры вооружился молотком и нанес многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В этот же день в органы внутренних дел поступил звонок о драке, в которой один из участников получил множество ударов и истекал кровью. Таким образом преступник был задержан в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". Свою вину тюменец признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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В Тюмени задержан мужчина, убивший дворника молотком

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Теги: Убийство, молоток, дворник



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