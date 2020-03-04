14 Сентября 2020
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Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с симптомами коронавируса

В подмосковном Домодедово задержали сбежавшего из больницы мужчину, у которого были симптомы коронавируса.

31-летний пациент недавно побывал в Италии, сообщает ТАСС. По прилету в Шереметьево его осмотрели и поместили в инфекционную больницу, откуда он и сбежал. Мужчину удалось задержать, его вернули в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о побеге из стационара женщины в Петербурге. Она прилетела из Китая. Суд решил госпитализировать беглянку принудительно до получения двух отрицательных проб на коронавирус. 17 февраля Алла Ильина была принудительно помещена в больницу по решению суда. 21 февраля результаты анализов показали, что нового коронавируса 2019-nCoV у нее нет.

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В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с симптомами коронавируса

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Теги: коронавирус, пациент, подмосковье



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