14 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Футболист Дмитрий Тарасов в медицинской маске возвращается из Италии после операции 03.03.20. (2020) | Фото: instagram.com/tarasov23

Дмитрий Тарасов, вернувшийся из Италии после операции, рассказал, как его "приняли" в Шереметьево

Футболист Дмитрий Тарасов вернулся после операции из Италии. Несмотря на сложную обстановку по коронавирусу в этой стране, спортсмен не пошел на самоизоляцию и уже через несколько часов после прилета выкладывал в Instagram фотографии нежных объятий с детьми, в том числе с новорожденным младшим ребенком.

"Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу "приняли", - написал в соцсети Тарасов. - Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!".

Футболист Дмитрий Тарасов в медицинской маске возвращается из Италии после операции 03.03.20.|Фото: instagram.com/tarasov23

В Шереметьево случаев не было, а вот в соседнем Домодедово на днях у прилетевшего из Италии россиянина коронавирус все-таки выявлен был. Так что в комментариях Тарасову пишут, что меры безопасности и профилактики посерьезнее медицинской маски не помешали бы в его случае.

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Дмитрий Тарасов, вернувшийся из Италии после операции, рассказал, как его "приняли" в Шереметьево

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Теги: дмитрий тарасов, италия, коронавирус, covid-19, шереметьево



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