Дмитрий Тарасов, вернувшийся из Италии после операции, рассказал, как его "приняли" в Шереметьево

Футболист Дмитрий Тарасов вернулся после операции из Италии. Несмотря на сложную обстановку по коронавирусу в этой стране, спортсмен не пошел на самоизоляцию и уже через несколько часов после прилета выкладывал в Instagram фотографии нежных объятий с детьми, в том числе с новорожденным младшим ребенком.

"Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу "приняли", - написал в соцсети Тарасов. - Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!".

В Шереметьево случаев не было, а вот в соседнем Домодедово на днях у прилетевшего из Италии россиянина коронавирус все-таки выявлен был. Так что в комментариях Тарасову пишут, что меры безопасности и профилактики посерьезнее медицинской маски не помешали бы в его случае.