МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей в документах о деле российских биатлонисток

Международный олимпийский комитет (МОК) дал пояснения по ситуации с поддельными подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

МОК предоставил в Спортивный арбитражный суд (CAS) нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Напомним, что речь идёт об апелляции спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Девушки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года были аннулированы (серебряная медаль вместе с Екатериной Шумиловой в эстафетной гонке + личное "серебро" у Вилухиной в спринте).

В ходе слушаний в CAS адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток, обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. СМИ распространили сообщение о том, что МОК накануне подтвердил факт подделки. Но позже адвокат эту информацию опроверг.

В ответе организации отмечается, что Родченков не подписывал лично ни одного из показаний, однако дал согласие на использование его электронной подписи. В то же время защита сообщала, что электронная подпись Родченкова присутствует лишь на двух из девяти представленных документов МОК. В семи остальных случаях, как установили эксперты-почерковеды, подписи были сделаны иным лицом.