14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
ЦПКиО (2019) | Фото:Накануне.RU

Шумков: Новые набережные появятся не только в Кургане, но и в районах региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в Instagram о том, что в Кургане продолжится строительство набережной вдоль реки Тобол.

Также глава региона напомнил о том, что продолжится реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. Также в планах благоустроить еще несколько мест в городе.

"В Шадринске в этом году тоже появится набережная. Также свои небольшие, но комфортные набережные должны получить Петухово и Катайск, а в Далматово планируем масштабное благоустройство центра. Пока все складывается в пользу этого", - написал губернатор.

Шумков отметил, что в каждом административном центре будет проводиться благоустройство либо новых площадок, либо начатых в прошлом году.

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Шумков: Новые набережные появятся не только в Кургане, но и в районах региона

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Теги: Курган, Петухово, Катайск, набережная, Вадим Шумков



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