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железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят бригадира, допустившего сход 16 грузовых вагонов с рудой

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела о сходе вагонов грузового поезда. Обвиняемым по нему проходит бригадир по текущему содержанию и ремонту пути.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось 31 мая 2019 года, когда бригада работников Нижнетагильской дистанции пути в составе семи человек прибыла на станцию Смычка для работ по смене шпал. По материалам дела, бригадир, прекрасно зная, что движение по указанному участку пути не приостановлено, а поезда двигаются по графику, все же дал указание начать путевые работы. После того, как монтеры расшили и заменили четыре расположенных подряд шпалы, бригадир, зная о мчащемся к месту грузовом поезде, не обеспечил зашивку шпал и не принял мер к его остановке.

В итоге в тот же день там произошел сход вагонов, груженых железорудным агломератом. В результате схода с рельсов оказались повреждены 16 вагонов и 205 метров соединительного пути. Общий ущерб составил свыше 12,6 млн рублей.

Сейчас расследование инцидента завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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На Среднем Урале судят бригадира, допустившего сход 16 грузовых вагонов с рудой

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Теги: вагоны, сход, дело, суд



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Ранее 31.05.2019 18:36 Мск На СвЖД с рельсов сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой

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